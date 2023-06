Psg | Paredes | “Vorrei restare a Parigi | spero arrivi Luis Enrique”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il centrocampista argentino Leandrofarà ritorno aper aggregarsi al Psg dopo un’annata piuttosto deludente alla Juventus. La mezzala non ha mai convinto mister Allegri e la società ha deciso di non riscattare il giocatore dopo una stagione finita giocando poco e male.ha parlato alla stampa argentina del rientro in Francia e delle sue prospettive per il futuro: “Non so dove giocherò, quando tornerò adeciderò cosa fare marimanere. È possibile chediventi il nuovo allenatore del PSG e mi piace molto quest’idea. La mia prima scelta è quella di, sarei entusiasta solo potendomi allenare con lui”. SportFace.

