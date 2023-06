Prigozhin torna a parlare | Volevano sciogliere la Wagner | ritiro per evitare spargimento di sangue

(Di lunedì 26 giugno 2023) Rompe il silenzio Yevgeny, il fondatore e leader del gruppo, èto ain un messaggio audio pubblicato su Telegram, il primo dopo lo stop della sua armata in viaggio verso Mosca. Nell'audioafferma che nessuno dei suoi uomini ha accettato di firmare un...

Nel corso della rivolta,gli aveva chiesto un incontro a Rostov prima di fermare la marcia verso Mosca. "La cosa principale in queste condizioni è garantire la sovranità e l'indipendenza ...Il capo della milizia Wagner Yevgenya parlare dopo il week - end che ha gettato la Russia nel caos. Avvistato nelle scorse ore a Minsk - notizia non confermata al momento né dall'interessato né dal governo bielorusso - ......diinizia dopo essere uscito dal carcere , dove l'allora 20enne - secondo il sito investigativo Meduza - era finito nel 1981 per furto e altri crimini. Dopo nove anni di prigione...

Russia, Prigozhin torna a parlare: il nostro obiettivo era salvare la Wagner, non rovesciare Putin Milano Finanza

“Dal punto di vista cinese, quello che si sta vedendo, è un fallimento sistemico del potere moscovita”. Da Pechino, Francesco Sisci, esperto di geopolitica, già corrispondente dalla Cina per diverse t ...Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, si fa vivo pubblicando un nuovo audio: "Non era un golpe ma una protesta".