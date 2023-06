“Prigozhin se ne andrà | ma il problema resta” | “Putin ha salvato il Paese” | il tentato golpe sui giornali russi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Se analisti e politologihanno apertamente dichiarato che il tentativo di colpo di Stato diha minato irreparabilmente il potere di, anche i media ina non nascondono la crisi che si è aperta lo scorso fine settimana. Il Moskovsky Komsolets – diffuso in particolare a Mosca con una tiratura di circa un milione di copie – titola: “se ne, ma il”. “Laa ha mostrato la sua vulnerabilità al mondo e a se stessa”, precisa il sottotitolo. “Laa corre a tutta velocità sull’orlo dell’abisso e alla stessa velocità se ne è allontanata. Si è evitato lo scenario più terribile. Un conflitto armato in patria, una spaccatura totale delle forze di sicurezza, battaglie ...

Che fine ha fattonon è ancora il Bielorussia , questa informazione viene sia ... Bisogna chiarire sein Bielorussia da solo o insieme a due suoi luogotenenti e soprattutto ...In un'intervista alla Bbc, Kasyanov sostiene che dopo la sfida di ieri "primain Bielorussia, ma penso che da lì si sposterà in Africa e sarà da qualche parte nella giungla o qualcosa ......in Africa". Tutto finto C'è chi pensa che tutta la marcia verso Mosca sia finta, una messinscena, per far vedere che c'è qualcosa di peggio di Putin. Altra ipotesi quella che Yevgeny...