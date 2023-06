Prigozhin | scatole piene di soldi per 44 milioni di euro | lingotti d' oro e passaporti falsi | il rifugio del leader della Wagner

... ricordando che in base all'accordo mediato dalla Bielorussia,dovrebbe andare in esilio ... l'equivalente di 43 milioni di euro, sono state trovate all'interno divicino al rifugio ..."Ma non su richiesta di, piuttosto a causa dell'autodeterminazione del ministero della ... l'equivalente di 43 milioni di euro, sono state trovate all'interno divicino al rifugio del ...... l'equivalente di 43 milioni di euro, sono state trovate all'interno divicino al rifugio ... Rinvenuti anche documenti, tra cui passaporti a nome di, con gli stessi dati anagrafici, ma ...

Prigozhin, scatole piene di soldi (per 44 milioni di euro), lingotti d'oro e passaporti falsi: il rifugio del ilmessaggero.it

Il servizio di sicurezza russo ha trovato 44 milioni di euro in contanti dopo aver fatto irruzione nel quartier generale della Wagner a San Pietroburgo. La notizia è stata commentata - ...Il blitz a metà di Prigozhin alla guida dei miliziani della Wagner, pur fra i mille interrogativi che ancora attendono risposta, ha indebolito ...