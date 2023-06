Prigozhin ricompare con un messaggio audio di 11 minuti

La7.it - A quasi 48 ore dalla sua ultima apparizione, il capo della Brigata Wagner, Yevgeny, è ricomparso anche se solo con un messaggio audio della durata di 11 minuti. Il messaggio è ...Ma ora chesenbrerebbe in esilio in Bielorussia, Ria Novosti ha riferito che Shoigu sarebbe tornato in attività ed ha incontrato il colonnello generale Nikiforov, comandante del ...Budanov, capo degli 007 di Kiev Biden: 'Armi tattiche nucleari una reale minaccia'. Kiev: bombe su soccorritori a Kherson, un morto e 7 feriti. Gb:in aperto conflitto con la ...

