Prigozhin | la Ue | ' Il mostro creato da Putin si sta rivoltando contro di lui'

Shoigu non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagneraveva chiesto ... "Ilcreato da Vladimir Putin con la guerra in Ucraina sta agendo contro il suo creatore" . ..."La conclusione più importante è la guerra contro l'Ucraina lanciata da Putin e ilche Putin ha creato con Wagner, ilsta combattendo, ilsta agendo contro il suo creatore. Il ......conper fermare l'avanzata delle truppe Wagner in Russia, ha avuto colloqui telefonici con Putin e con l'ex presidente kazako Nursultan Nazarbayev, scrive l'agenzia Belta. 'Ilche ...

Shoigu visita le truppe in Ucraina, prima apparizione dopo la rivolta della milizia Wagner - Borrell: il mostro creato da Putin si rivolta contro di lui - Borrell: il mostro creato da Putin si rivolta contro di lui RaiNews

Le ultime notizie dopo il "semi golpe". La Difesa russa pubblica un video del ministro che sarebbe stato girato durante il suo viaggio al fronte. Il destino della Wagner e le dichiarazioni di Blinken ...Shoigu visita truppe in Ucraina, compare in tv. Borrell, mostro creato da Putin si rivolta contro di lui. Tajani, l'assenza di Wagner non rafforza l'armata russa. Mosca revoca misure di sicurezza impo ...