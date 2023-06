Prigozhin | «La marcia? Volevamo giustizia | non abbattere il regime»

(Di lunedì 26 giugno 2023) In un audio torna il capo di Wagner: «Abbiamo mostrato a tutti come si doveva fare l’invasione». Avvistato a Minsk, non dice cosa lo aspetta

Adesso gli viene accreditato il ruolo di mediatore per fermare ladi, con cui ha antichi legami, e la possibile ascesa alla guida dell'apparato bellico russo. Tanto che questo video ...Lasu Mosca di Wagner era una protesta per l'ipotesi di scioglimento del battaglione in luglio ... Proposte che senza il loro capopotrebbero pure essere prese in considerazione. Anche ......dimostrato nelle ore difficili della sedizione quando la Wagner ha iniziato la suasu Mosca. ...: Nessun processo, esilio in Bielorussia. Putin potrebbe assassinarlo Rostov: la "sfilata"...

Russia, il dietrofront clamoroso di Prigozhin: «Facciamo marcia indietro e torniamo a Sud, evitiamo un bagno di ... Open

Il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, ha annunciato lunedì 26 giugno sul suo canale Telegram la revoca delle restrizioni introdotte “dal regime operativo antiterrorismo” instaurato sabato a ...«Che cosa è successo Basta riascoltare quello che Prigozhin ha detto per mesi. Voleva che Putin sostituisse il ministro della Difesa, Shoigu, e il suo capo di Stato maggiore, ...