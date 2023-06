Prigozhin in Bielorussia | NATO deve rafforzare il suo fianco orientale

Sono diversi gli scenari aperti dal tentato golpe di Yevgenyin Russia. Ad analizzare la situazione tra la guerra in Ucraina e le prossime possibili ...il Cremlino è riparato in, ...Il destino die della Wagner Con un accordo mediato da Minsk, il leader del gruppo Wagner ieri ha accettato di lasciare la Russia e di andare ininsieme ai suoi uomini. Tuttavia,...... le truppe di Wagner, grazie a una amnistia, non subiranno ripercussioni disciplinari e potranno tornare al fronte in Ucraina, mentreandrà in esilio in. Da sabato sera, del ...

Bielorussia, Lukashenko e l’ultimo favore al «fratello» Putin: cosa c’è dietro la presenza di Prigozhin a... Corriere della Sera

Il responsabile della difesa russo ha visitato le truppe in Ucraina; non si hanno notizie invece del capo della Wagner, Pruigozhin dovrebbe essere in Bielorussia, ma mancano conferme. A Mosca revocato ...Il tutto sembra essere stata una tragicomica farsa, ma adesso tutto è possibile Rileggendo a freddo i fatti che hanno sconvolto la Russia nei giorni scorsi, emergono alcuni elementi che lasciano pensa ...