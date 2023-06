Prigozhin «è ancora indagato per ammutinamento» | cosa c’è dietro la nuova giravolta di Putin?

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il volto del leader della Wagner è sparito dai giornali russi. Che però lasciano trasparire un malumore diffuso per l’amnistia che gli sarebbe stata garantita in cambio dello stop alla rivolta. Un accordo che però - se le anticipazioni del «Kommersant» saranno confermate - sembra già stato stracciato

2023 - 06 - 26 10:35:43 Media russi:resta indagato, Fsb non haritirato le accuse Il giornale russo Kommersant afferma che l'FSB staindagando super la sua rivolta ..., dunque, sarebbeoggetto di indagini da parte del dipartimento investigativo del servizio federale russo di sicurezza (Fsb). A svelare la notizia è stata una fonte dell'ufficio del ......, se torneranno a combattere nelle zone di conflitto in Ucraina, come suggeriscono i media statali russi. Alcuni analisti hanno espresso il timore che i combattenti possano seguirea ...

Chi è il premier bielorusso Lukashenko, dai media visto come l'ultimo dittatore d'Europa, ora tornato alla ribalta per i suoi negoziati con Prigozhin.