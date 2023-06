Prigozhin dice che non voleva fare un colpo di stato

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il capo del gruppo Wagner ha parlato per la prima volta dopo la fine della rivolta militare in Russia, senza dare però troppe risposte

'La marcia ha evidenziato seri problemi di sicurezza nel Paese' 'La marcia ha evidenziato seri problemi di sicurezza nel Paese',ancora nell'audio, che poi aggiunge che le autorità ...Borrell ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin sta pagando il prezzo per aver creato un 'mostro' con il gruppo Wagner di. 'Il mostro che Putin ha creato con Wagner, il mostro ..."Naturalmente, questo non è uno show",ricordando che le batterie Pantsir della Wagner hanno ...che in aUcraina hanno dato più volte copertura aerea alle operazioni dei miliziani di). Ci ...

L’avanzata sull’autostrada M4 verso Mosca dello chef Prigozhin, divenuto leader del gruppo Wagner, si ferma a circa 200 km. da Mosca dopo le trattative con Lukashenko, proprio mentre le truppe cecene ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Prigozhin in un messaggio audio: 'Non volevamo rovesciare il governo ma protestare' ...