Prigozhin come la Sibilla Undici oscuri minuti spostano l’asse da “chi comanda in Russia?” a “che fine farà Wagner?”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dice che non fu golpe, ma protesta per sopravvivere. Ribadisce lealtà a Putin, ma non parla del destino del suo gruppo. Voci di insediamento in Bielo. Intanto lui resta “sotto inchiesta” a Mosca, ma la Duma rinvia la legge sulle compagnie militari private

...ultime ore dellimminente nomina di Aleksey Dyuminnuovo ministro della Difesa russo, al posto di Sergej Shoigu, nemico giurato del capo della societa' di mercenari Wagner, Yevgeny, ...I membri di Wagner "lavorano lìistruttori" e questo lavoro continuerà, afferma Lavrov in un'...si aggiungono alla mancanza di chiarezza sul futuro del gruppo e del suo fondatore Evgeny. ..."L'insurrezione armata abortita" dila chiama Borrell, scopre la solita Unione Europea a diverse velocità sul conflitto in Ucraina. Gli eventi di sabato scorso sono l'occasione per i ...

