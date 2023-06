Pride senza vergogna | il carro con i bambini per fare la guerra alla Meloni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il trenino verde e rosso, preceduto da un'ape che pompa musica dalle casse, è il primo a scaldare i motori sotto il sole che picchia su Milano. Tocca a lui aprire la grande sfilata delmeneghino, dstazione Centrale (ieri completamente ripulita dagli habituè del bivacco) fino all'Arco della Pace. È carico di, coi palloncini in mano, che indossano magliette fucsia con scritto «Famiglie arcobaleno» davanti e «è l'amore che crea una famiglia» dietro. Hanno le guance pitturate coi colori della bandiera Lgbt: sono i figli delle coppie omogenitoriali a guidare la parata che si fa subito politica. I minori in prima linea, usati come clave per provare a scardinare le ultime impugnazioni, da parte delle procure (Padova e Milano), degli atti di nascita di bimbi nati all'estero con fecondazione eterologa o maternità ...