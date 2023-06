Presentato il cast del ‘Premio Carosone 2023’ | omaggi a Pino Daniele e Bruni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Premio2023 torna all’Arena Flegrea di Fuorigrotta, con unche vede protagonisti, come nelle precedenti edizioni, i grandi nomi della musica nazionale. A ricevere il prestigioso riconoscimento, sabato 1 luglio (ore 21.00) saranno Bungaro, Roberto Colella (La Maschera), Dada’, Eugenio Finardi, Paolo Jannacci, Kalìka, Lucariello, Luchè, Ciccio Merolla, Raiz, Franco Ricciardi, Dario Sansone (Foja), Suonno d’Ajere, Mario Venuti. Un’edizione in cui i tributi a Renatosi mescolano e mischiano in maniera straordinaria con i tributi ad altri immensi personaggi della storia della musica italiana e napoletana. Ad accompagnare gli artisti in palcoscenico sarà la backing band Afro Blue, ovvero Paolo Sessa (piano), Andrea Palazzo (chitarre), Fabrizio Buongiorno (basso e synth bass), Umberto ...

...partecipazione deldi Mare Fuori. Un panel dedicato all'attività teatrale svolta nelle Case di Reclusione alla presenza dell'amministrazione penitenziaria, di Rai Fiction, in cui sarà...... nuovo film di Wes Andersonall'ultimo festival di Cannes e in sala dal 14 settembre per ... Atteso anche ildel film Uomini da marciapiede (distribuzione Minerva Pictures in ...... nuovo film di Wes Andersonall'ultimo festival di Cannes e in sala dal 14 settembre per ... Atteso anche ildel film Uomini da marciapiede (distribuzione Minerva Pictures in ...

Presentato il cast del "Premio Carosone 2023" - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

NAPOLI - Il Premio Carosone 2023 torna all’Arena Flegrea di Fuorigrotta, con un cast che vede protagonisti, come nelle precedenti edizioni, i grandi nomi ...