Precipita per 600 metri sullo Zermatt | muore l’alpinista Walter Scarpellini

(Di lunedì 26 giugno 2023) Zanica. La montagna si è presa un altro alpinista bergamasco. Ad una settimana dalla morte di Angelo Panza, istruttore di scialpinismo di Sorisole, domenica 25 giugno ha perso la vita, 42 anni, residente a Zanica. L’ennesima tragedia è accaduta sul Grand Combin, in Svizzera, sul massiccio delle Alpi Pennine occidentali, nella zona delloera partito con due amici, Josef Caccia e Melissa Iron Paganelli: insieme avevano iniziato l’ascesa la mattina molto presto, verso le 2. Intorno alle 4ha perso la presa,ndo per circa 600davanti agli occhi dei due compagni di cordata. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e quando i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto ...

Crolla il ponte, treno con asfalto e zolfo cade nel fiume: acqua contaminata, allarmei residenticon il deltaplano: donna di 46 anni muore dopo una notte di agonia in ospedale ...Ma la situazionenel giro di poco, pochissimo tempo: tornata casa, non appena le è ... polmoni, fegato e persino all'occhio destro, poi copertolimitare le difficoltà visive. Muore a ...Conte raduna i grillini in piazza e la leader dem sicon le sue suffragette a baciargli ... Lotta alla precarietà e spotl'utero in affitto, dove è a termine stretto perfino la madre ...

Precipita per 600 metri sullo Zermatt: muore l'alpinista Walter ... BergamoNews.it

JESI - Una donna italiana, di circa 30 anni, è stata rinvenuta distesa e gravemente ferita nel cortile di una palazzina condominiale tra via Salvo D’Acquisto e via Grecia, ...In meno di 72 ore la situazione in Cisgiordania è precipitata, sparatorie, assalti, pogrom contro i villaggi palestinesi, funerali di giovani israeliani e arabi, promesse di vendette e altro sangue an ...