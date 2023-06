Positano | arrestati in flagranza per furto di generi alimentari e capi d’abbigliamento

Leggi su zon

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nel pomeriggio del 25 giugno, ini Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, indi reato, tre persone per il reato diaggravato in concorso e ricettazione in quanto sorpresi all’uscita di un negozio del centro cittadino, in possesso ingiustificato di, tabacchi edi abbigliamento. Nell’auto, in uso ai predetti, sono stati sequestrati ulteriori beni dello stesso genere, provento diin danno di altri esercizi commerciali. Segui ZON.IT su Google News.