Porsche Macan - Nuovi dettagli sulla Suv elettrica

(Di lunedì 26 giugno 2023) Laha rilasciato un teaser della nuova. Non lo ha fatto con un annuncio dedicato, ma all'interno di un'iniziativa che poco ha a che fare con le auto. La Casa tedesca ha infatti stretto un accordo con l'austriaca Frauscher per fornire il powertrain elettrico della nuovaper la creazione di un motoscafo ad alte prestazioni denominato Frauscher x850 Fantom Air, che sarà costruito in sole 25 unità. Più slanciata dell'attuale. Il bozzetto dellaè limitato alle linee essenziali, ma offre molti spunti di riflessione: la forma della carrozzeria è infatti ancora più sinuosa, sportiva e slanciata rispetto alla generazione attuale. Il montante posteriore appare più inclinato, così come il lunotto, mentre il taglio dei gruppi ottici è coerente con il Dna delle ...

... recentemente confermato anche per la versione elettrica di: fa affidamento ad un totale di 11 telecamere, al chip EyeQ5 di Mobileye e a mappe ad alta definizione di crowdsourcing per ...ha annunciato nelle scorse ore un'importante collaborazione con Frauscher che riguarda la nuovaEV . In particolare, la partnership porterà alla creazione della Frauscher x850 Fantom Air , una nuova day cruiser lunga 8,67 metri e basata sulla 858 Fantom Air. Secondo quanto ...Per le donne che cercano un mix di lusso e prestazioni, lasi distingue come una scelta eccezionale. Come SUV di lusso compatto, ilunisce un design elegante a un'...

Porsche Macan: un nuovo teaser della Suv elettrica - Quattroruote.it Quattroruote

LONDRA - Il Gruppo Volkswagen sta preparando una nuova rivoluzione che riguarderà le diverse linee di auto elettriche. Lo farà passando dal 2028-2029 alla piattaforma mecatronica ...Oliver Plume, CEO di Porsche ha vissuto la 24 Ore di Le Mans in campeggio. Il veicolo sfruttato è una Porsche 911 Turbo S da 650 CV.