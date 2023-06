Pomigliano | fingono di dare il cinque al clochard e poi lo massacrano di botte

Pomigliano, i due 16enni hanno filmato il pestaggio del clochard ucciso. Altri episodi sospetti sui telefonini Corriere della Sera

L’aggressione che ha portato alla contestazione di omicidio è stata ripresa. Il video sui social. I carabinieri al lavoro per contestualizzare gli altri fotogrammi: uno in pieno giorno ...Non è solo una questione di violenza bestiale, gratuita e immotivata. No, c'è dell'altro in questa storia. C'è l'inganno. Un atteggiamento subdolo, una sorta di trappola ordita come in un piano presta ...