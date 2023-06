Pnrr | Francia e Malta modificano piani | via libera Ue

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha dato il viaoggi alle richieste didi modificare i loronazionali per la ripresa e la resilienza, e aggiungere capitoli RePowerEu. Il piano dellaprevede ora quasi 40,3 miliardi di euro di sovvenzioni (rispetto a 39,4 miliardi prima) e copre 24 riforme e 73 investimenti. Il piano modificato è più focalizzato sulla transizione ecologica, destinando il 49,5% (rispetto al 42,4% del piano iniziale) dei fondi disponibili a misure a sostegno degli obiettivi climatici. Il piano ora dedica il 21,6% (praticamente invariato rispetto al precedente 21,4%) della dotazione totale per sostenere la transizione digitale. Il piano diammonta ora a 328 milioni di euro in sovvenzioni (da 316,4 ...