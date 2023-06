(Di lunedì 26 giugno 2023)Clemente Ludovico Garavani (Voghera, 11 maggio 1932), ha scelto presto di usare solo il primo nome di battesimo. Dalla città natale, provincia operosa dominata dalla gran mole del Castello Visconteo e dalla antica Chiesa Rossa, sede del Tempio della Cavalleria Italiana, luogo dove sono nati anche Carolina Invernizio e Alberto Arbasino, porta con sé un mondo acceso di glamour che arriva in primo luogo da una passione fortissima per il cinema, tra visioni sul grande schermo e sogni di bellezza a cui si dedica nell’adolescenza (secondo le sue parole) in lunghe sedute oniriche., gli inizi Giovanissimo, è convinto da subito che la moda sia il suo destino: frequenta la sartoria locale di Ernestina Salvadeo, poi una scuola di figurino a Milano e approda rapidamente a Parigi, alla Ècole de la Chambre de la Haute Couture, collaborando con ...

Luchino Visconti (1906 - 1976), stanco della vita in Italia, dal 1932 viaggia sempre più spesso verso Parigi, dove soggiorna a lungo, ...Il film del 2009 di Gus Van Sant è un grande ritratto di uno deidell'attivistimo per i ... impossibile non citare la serie di Ryan Murphy Pose , sulla comunitàamericana e la battaglia ...

Pionieri Queer: Valentino e l'impegno per aiutare i bambini colpiti dall’Aids - Luce Luce

