Piano da 7 milioni per Messi | ecco la nuova casa

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il campione argentino si è da poco trasferito a Miami e non vuole farsi mancare niente:laextralusso della Pulce. Lionel, dopo due stagioni al PSG, ha deciso di chiudere la carriera negli Stati Uniti, più precisamente all’Inter Miami. La Pulce, dopo essere finalmente riuscito ad alzare la Coppa del Mondo nel cielo di Doha con la sua argentina, ha scelto di uscire dal calcio ultracompetitivo europeo. Una delusione per chi sognava un romantico ritorno al Barcellona, ma la scelta diè ormai stata fatta: porterà il suo talento nella MLS. L’ambiziosa franchigia della Florida, che ha nel suo organigramma dirigenziale anche un’altra stella della storia del calcio come David Backham, è alla sua quarta stagione nel campionato nord americano, ma fino ad ora, nonostante ingaggi di calciatori di indubbio ...

Con circa 16di unità immobiliari già connesse in Italia alla sua nuova rete a banda ultralarga, Open Fiber è il principale operatore italiano FTTH e tra i leader in Europa. Il...... come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa DECRETI PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600IL DOCUMENTO Competenze digitali, ecco il nuovo...... da cui è emerso come Alpine si sia assicurata 'un'iniezione di 200di euro' grazie ad un ... al fine di accelerare ulteriormente il nostro'Mountain Climber', volto a raggiungere i ...

Casino scivola alla Borsa di Parigi, per il riassetto servono «almeno 900 milioni» Il Sole 24 ORE

I numeri della piaga sono impressionanti. Ma il principe William promette la svolta: “Il dramma degli homeless non deve esistere in una società moderna, tutti meritano dignità” ...Per prendere Lukaku, l'Inter potrebbe anche essere disposta a sacrificare André Onana: tutti i dettagli del piano nerazzurro ...