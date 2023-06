Paolo Banchero ha scelto il Team USA. Un duro colpo per i tifosi italiani che speravano di vederlo ai Mondiali con la casacca azzurra. Il piùGianni. Banchero sceglie il Team USA,non ci sta .se la prende con Banchero: "Presi in giro" . Banchero è già il passato, si guarda a Thompson . Banchero sceglie il ......team manager Pramac Gino Borsoi ( "Il comportamento di un campione come Marc Marquez mi ha, ... se qualcuno cade, come successo ad Aragon con Espargarò e, devi stare attento. Stavo ...venerdì è caduto due volte: "Fortunatamente sempre a centro curva. Abbiamo deciso di non continuare. Ci sono delle aree sui cui dobbiamo lavorare. Ad esempio l'accelerazione, perché non sono ...

Petrucci deluso da Banchero: "Bastava una telefonata, presi in giro" Virgilio Sport

Il presidente federale azzurro ferito dal comportamento dell'All Star di Orlando: Bastava una chiamata. Si pensa già al futuro con la scelta Thompson.