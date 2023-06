(Di lunedì 26 giugno 2023) F inito il campionato, inizia la lunga estate azzurra. Tra un mese l'Italia del Poz si ritroverà in Trentino per la preparazione al Mondiale asiatico. Intanto è tempo di bilanci, di programmi futuri e ...

Pensieri e parole di Gianni, presidente federale. in Florida proprio per parlare cone provare a convincerlo a scegliere la nostra nazionale. ' Era stato sviluppato un piano per investire sulla sua immagine in Italia ', conferma, ...Ho detto tutto", le parole dello stessoalla Gazzetta dello Sport. Ciò che ha dato particolarmente fastidio al presidente federale è il comportamento dello stesso. Nessuna chiamata ...

Petrucci: "Banchero ci ha preso in giro. E a Milano ha evitato Pozzecco..." La Gazzetta dello Sport

Petrucci è un fiume in piena, e non si ferma qui: "Quando ha capito il suo valore all’interno della Nba è terminato l’aspetto romantico", dice alludendo alla crescita esponenziale delle quotazioni del ...ROMA (ITALPRESS) - "E' vero che questa è stata la terza finale tra Milano e Bologna, ma nel 2019 ha vinto Venezia e ci sono state altre squadre che hanno ...