Petrucci | «Banchero ci ha presi in giro | la famiglia è italiana anche grazie a noi»

(Di lunedì 26 giugno 2023) “La considero una presa in”. Non l’ha presa benissimo, Gianni. La scelta di Paolodi giocare per la nazionale Usa invece che con quellagià dai prossimi Mondiali di basket non è andata giù aldente della Federbasket, che sperava di tenere in azzurro la prima scelta del Draft Nba dello scorso anno. “Non siamo noi gli illusi – dicealla Gazzetta dello Sport – ho una cronologia di sue dichiarazioni. Intanto nel 2019 la suavoleva diventaree noi l’abbiamo aiutata. Poi nel 2020 ha dichiarato che voleva aiutare l’Italia a qualificarsi per i Giochi di Parigi e in seguito che la sua intenzione era di giocare per la nazionale se non questa estate, in quella successiva. In ultimo ...

