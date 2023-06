Petrucci | Banchero ci ha presi in giro | la famiglia è italiana anche grazie a noi

ci ha presi in giro". Gianni, presidente della Federbasket (Fip), incassa la decisione di Paolo. La stella degli Orlando Magic, figlio di un italo - americano di origini ...Non l'ha presa benissimo, Gianni. La scelta di Paolodi giocare per la nazionale Usa invece che con quella italiana già dai prossimi Mondiali di basket non è andata giù al ...In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , il presidente della Fip Gianniha commentato la decisione di Paolodi rappresentare gli Stati Uniti: ' La considero una presa in giro dopo tutte le sue dichiarazioni . Nel 2019 abbiamo aiutato la sua famiglia a ...

Petrucci: "Banchero ci ha preso in giro. E a Milano ha evitato Pozzecco..." La Gazzetta dello Sport

La decisione di Paolo Banchero di scegliere Usa Basketball e la nazionale statunitense per competere in campo internazionale già dai prossimi ...“Banchero ci ha presi in giro”. Gianni Petrucci, presidente della Federbasket (Fip), incassa la decisione di Paolo Banchero. La stella degli Orlando Magic, figlio di un italo-americano di origini ligu ...