Perde il controllo della moto e finisce fuori strada | morto ragazzo di 21 anni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Undi 21, Federico Proietti Lippi, ha perso la vita in un tragico incidentele avvenuto nella serata di ieri, domenica 25 giugno, a Tremosine, in provincia di Brescia. Intorno alle 22.30, il giovane, originario del Veronese ma residente a Limone sul Garda, ha perso il...

... la pistola era stata rubata proprio a Pontedellolio alcuni giorni primaildell'auto, si schianta contro il guard rail e si ribalta: muore un uomo sulla Statale 45 Furgone ...... la pistola era stata rubata proprio a Pontedellolio alcuni giorni primaildell'auto, si schianta contro il guard rail e si ribalta: muore un uomo sulla Statale 45 Furgone ...... la pistola era stata rubata proprio a Pontedellolio alcuni giorni primaildell'auto, si schianta contro il guard rail e si ribalta: muore un uomo sulla Statale 45 Furgone ...

Perde il controllo: l'auto si ribalta con quattro persone a bordo LA NAZIONE

Una ragazza di 28 anni è morta in un incidente, dopo aver perso il controllo dell'auto: il corpo è stato riconosciuto dai colleghi del marito.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...