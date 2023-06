Percorsi turistici a Sarno | Azione dice la sua

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Canfora approva la partecipdell’Ente comunale della città diall’avviso pubblico indetto dalla Regione Campania per ciò che concerne la prepardi progetti al fine di realizzaredi diversi tipi. La proposta è arrivata da parte dell’assessore al ramo che opera presso Palazzo San Francesco, sede della casa comunale, e la progettualità si andrà a collocare nell’ambito di “Buongiorno ceramica, tra epoche, simboli e tradizioni”, promosso da Palazzo Santa Lucia. Lo scopo principale, quello di coinvolgere diverse filiere enogastronomiche e non solo. L’iniziativa ha preso il via mediante un protocollo d’intesa che coinvolge non solo il Comune di, ma anche molte altre cittadine ...