Perché l’Arabia non è la Cina e può davvero comprarsi il calcio

2023 - 06 - 26 16:22:39 Chelsea, tutto fatto per Ziyech all'Al Nassr Manca solo la firma per il trasferimento di Hakim Ziyech inSaudita.'esterno firmerà un contratto con'Al Nassr fino al ...... con quello della fine del pellegrinaggio alla Mecca in...che non sono in buone condizioni fisiche e gli indigenti) hanno'... A lei va il nostro graziequesto evento rappresenta un'...Allora'estremo difensore fu costretto a uscire dal campo per un ... Non lo annuncerò, lo terrò come sorpresanon voglio ... ha deciso di non cedere alla proposta folle arrivata dall': " ...

Juvemania, Allegri può permettersi di rifiutare l'Arabia Calciomercato.com