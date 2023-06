Perché Kim Yo Jong sarà la prossima dittatrice nordcoreana

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 giugno 2023) Kim Yo, sorella del dittatore nordcoreano KimUn, non usa parole dolci nel riferirsi ai suoi nemici. Nata a Pyongyang nel 1987, la giovane sembra minuta e fragile in apparenza, ma è feroce nel linguaggio e nella strategia di propaganda. Kim Yoè una donna di immenso potere all’interno del regime della Corea del Nord. Ha una grande influenza sul fratello, alla guida di un arsenale nucleare, e forse prenderà il suo posto nella successione. A sostenerlo è il settimanale The Economist, che riprende lo studio “The Sister” di Sung-Yoon Lee, studioso di studi coreani e dell’Asia orientale e specialista della Corea del Nord. “Kim è arri­vata all’atten­zione del mondo nel 2018 durante le Olim­piadi inver­nali di PyeongChang in Corea del Sud, quando è diven­tata il primo mem­bro della fami­glia dominante della Corea del Nord a ...