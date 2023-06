“Per costruire il Titan usata fibra di carbonio di bassa qualità riciclata dalla Boeing” | su cosa punta l’inchiesta sul sottomarino imploso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Un ruolo chiave lo giocherà l’analisi dei detriti recuperati dai Rov durante le ricerche. Saranno decisivi per far stabilire agli investigatori per confermare o smentire che il materiale usato peril, il sommergibilenell’oceano Atlantico durante un’immersione per vedere il relitto delic, fosse di scarsa. E se questo abbia giocato un ruolo – e quale – nell’incidente. Ilera stato realizzato indiper di più di, avrebbe confessato il ceo Stockton Rush – morto a bordo – a un giornalista di viaggio che sarebbe dovuto partire per una missione a giugno. Secondo le prime ...