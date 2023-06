Pentathlon | Giochi Europei oggi | orari 26 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo l’esordio di ieri dedicato al comparto maschile,ildelmoderno ai2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia, segna l’avvio del cammino anche del comparto femminile. Ricordiamo che questa manifestazione consegnerà ben 8 pass olimpici alle atlete, per cui il valore dellaè davvero immenso. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza del primo turno quattro atlete che partono con la chiara intenzione di puntare in alto: Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Francesca Tognetti (Carabinieri). Le azzurre hanno iniziato la loro stagione con ottimi risultati e cercheranno la conferma anche a livello continentale. Su tutte, ovviamente, Elena Micheli che, vincendo la ...

Ottima partenza per l'Italia delmoderno aiEuropei 2023 di Cracovia . Sono iniziate questa mattina in Polonia le qualifiche femminili e piazziamo tre atlete su quattro al via in semifinale. Avanzano Alice Sotero (...... mentre si aprono le gare di scherma, mountain bike,moderno e e tiro a volo. Spazio poi ... Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche deiEuropei di Cracovia con ...Si inaugura la prima edizione deiolimpici sportivi, che prendono il nome da Olimpia, la ... lotta,e così via. 1633 - Galileo Galilei , processato dal Sant'Uffizio, viene costretto ...

Pentathlon, Giochi Europei oggi: orari 25 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Arrivano ottime notizie dalle qualificazioni femminili per la prova individuale del programma di pentathlon moderno dei Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento all'AWF Sports Centre di Cracovia, P ...Prende il via ufficialmente il programma del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. Il calendario è particolarmente ricco e fitto, con la consapevole ...