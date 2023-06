Pentathlon | Giochi Europei 2023 | Alice Sotero vince il ranking round di scherma! Bene anche Micheli e Frezza

(Di lunedì 26 giugno 2023)chiude in testa ildi scherma valido per la prova individuale femminile delmoderno aidi Cracovia: l’azzurra chiude a quota 240 punti grazie a 23 assalti vinti e 12 persi. Questo punteggio è valido sia per la classifica delle semifinali di domani che per quella dell’eventuale finale di sabato 1° luglio. Più arretrate le altre due azzurre passate in semifinale: Elena, dopo un inizio difficile, riporta comunque un saldo positivo chiudendo 20ma con 18 stoccate messe a segno e 17 subite per un totale di 215 punti, mentre Alessandra, che era partita, salvo poi calare nella seconda parte della prova, termina 24ma con un saldo ...

... ma spazio anche a tuffi, pugilato, taekwondo, tiro a segno, tiro con l'arco, tiro a volo,moderno e non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei...Ottima partenza per l'Italia delmoderno aiEuropei 2023 di Cracovia . Sono iniziate questa mattina in Polonia le qualifiche femminili e piazziamo tre atlete su quattro al via in semifinale. Avanzano Alice Sotero (...... mentre si aprono le gare di scherma, mountain bike,moderno e e tiro a volo. Spazio poi ... Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche deiEuropei di Cracovia con ...

Pentathlon, Giochi Europei 2023: Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli avanzano alle semifinali OA Sport

Alice Sotero chiude in testa il Ranking Round di scherma valido per la prova individuale femminile del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia: l'azzurra chiude a quota 240 punti grazie ...Il programma e gli italiani in gara oggi, lunedì 26 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Quarta giornata di gare con tanti nuovi eventi e tante m ...