Pensioni | riapre cantiere ma primo round in salita

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cgil-Uil: "Incontro inutile". Per la Cisl "riannodati i fili del confronto dopo molti mesi di vuoto" Riparte ilsulletra governo e sindacati ma ilconvocato oggi dal ministro del lavoro Marina Calderone dopo un stop di 6 mesi si chiude in. Cgil e Uil escono infatti fortemente deluse da un incontro che ha lasciato ancora indefinito sia il capitolo risorse, con cui finanziare i nuovi interventi post legge Fornero, che il perimetro d’azione futura. Lo stesso cronoprogramma di incontri annunciato dal ministro – ancora da dettagliare per cominciare a scadenzare il confronto in step più tecnici e ravvicinati ed arrivare con un quadro definito all’appuntamento di settembre con la finanziaria – e’ stato accolto dai leader di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri, con un ...

Cgil - Uil: "Incontro inutile". Per la Cisl "riannodati i fili del confronto dopo molti mesi di vuoto" Riparte il cantiere sulletra governo e sindacati ma il primo round convocato oggi dal ministro del lavoro Marina Calderone dopo un stop di 6 mesi si chiude in salita. Cgil e Uil escono infatti fortemente deluse da un ...Riparte il confronto sulletra governo e parti sociali. E sila discussione su come superare la legge Fornero e su quali strumenti mettere in campo per assicurare una maggiore flessibilità in uscita, rispondere ...il tavolo della trattativa Governo - sindacati per quanto concerne il capitolo. Dopo mesi di stallo, ecco che il tema previdenziale torna ad interessare l'Esecutivo che inizia a ...

Riforma Pensioni, Si riapre il cantiere per superare la Legge Fornero Pensioni Oggi

I dati del Rendiconto generale 2022 approvati dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza. L’assegno unico porta al raddoppio la spesa per la famiglia ...(Economia) Anche la Cisl deve ammettere: è stato interlocutorio. La propotesta per "Opzione donna" mai ripristinata. Di Massimo Franchi ...