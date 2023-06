Pensioni minime | a luglio gli aumenti arretrati

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Arriveranno nel mese diglidell'aumento delleintrodotti con l'ultima legge di Bilancio. Lo comunica l'Inps. Si tratta dell’incremento riconosciuto ai titolari didi importo pari o inferiore al trattamento minimo per il periodo compreso tra il primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023. L’incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamentistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore ...