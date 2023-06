Pensioni | Landini | Incontro con il governo è stato totalmente inutile

(Di lunedì 26 giugno 2023) Leggi Anche, Inps: quelle delle donne valgono il 33% in meno rispetto a quelle degli uomini Bombardieri: 'Nessun risultato concreto' Non soddisfatto anche il segretario generale della Uil, ...

'Un incontro totalmente inutile'. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, ha definito il faccia a faccia avuto con la ministra del Lavoro Marina Calderone sul tema delle. Presenti anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e quello ...Leggi Anche, Inps: quelle delle donne valgono il 33% in meno rispetto a quelle degli uomini Bombardieri: 'Nessun risultato concreto' Non soddisfatto anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo ...'Hanno ridetto le cose di gennaio e sulle risorse per fare una trattativa vera non ci hanno risposto', aggiungein riferimento alle discussioni sulle. 'Un incontro negativo. Il ...

Riparte il tavolo sulle pensioni, ma la strada è in salita. Landini avvisa il governo: pronti allo sciopero g… La Stampa

Ecco perché consideriamo importante aver assicurato una continuità una continuità del dialogo e il confronto” Il nostro interesse è quello di far sentire il fiato sul collo al governo prima di arrivar ...La ministra del Lavoro ha avviato il tavolo sulle pensioni con le principali sigle. Il segretario della Cgil attacca: "Il governo non ha la volontà vera di aprire la trattativa. Io vedo un passo indie ...