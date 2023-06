Pensioni | Landini | Governo ha fatto promesse ma non le ha mantenute

...una riforma strutturale della legge Fornero sulle. Si sono persi mesi preziosi", ha dichiarato il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti . Il leader della Cgil, Maurizio......una riforma strutturale della legge Fornero sulle. Si sono persi mesi preziosi', ha dichiarato il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti . Il leader della Cgil, Maurizio..."Il Governo ha fatto delle promesse e non ne ha rispettate una sulle, ma continua a fare cassa sulle". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, ospite di Agorà su Rai Tre, a poche ore dall'incontro sul nodocon il ministro del Lavoro, Marina Calderone."Da gennaio ci hanno ...

Riparte il tavolo sulle pensioni, ma la strada è in salita. Landini avvisa il governo: pronti allo sciopero g… La Stampa

"Io penso - ha aggiunto - che è il momento di mobilitarci ulteriormente e, se il Governo non cambia, sicuramente da settembre in poi dovremo anche pensare a ...(Teleborsa) - Governo ancora a lavoro sulle pensioni. Riparte infatti il confronto con i sindacati per trovare una soluzione che possa rimpiazzare "Quota 103" – in scadenza alla fine dell'anno – evita ...