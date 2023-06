Pensioni | Landini Cgil | ' Incontro con il governo inutile | non vogliono cambiare la Fornero'

Riparte il tavolo sulle pensioni, ma la strada è in salita. Landini avvisa il governo: pronti allo sciopero g… La Stampa

Al totale disappunto di Landini e al tiepido ottimismo di Sbarra ... non ci hanno detto se ci sarà la pensione per i giovani e cosa ancora più grave non hanno dato una risposta a queste donne che ...L'incontro sulle pensioni tra i sindacati e il ministro Marina Calderone, "è stato negativo, totalmente inutile". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Hanno ridetto le ...