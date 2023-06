Pensioni | la Consulta rivoluziona tutto e arrivano gli aumenti forti | Cifre importanti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una sentenza shock della Corte Costituzionale potrebbe sconvolgere la rivalutazione delle. Gli importi aumenteranno? Il sistema di rivalutazioni dellestabilito dal Governo Meloni ha, da sempre, suscitato numerose perplessità, anche tra gli stessi pensionati. In base a tale meccanismo, le prestazioni previdenziali e assistenziali vengono adeguate ogni anno sulla base dell’andamento dell’inflazione. In particolare, spetta la rivalutazione al 100% per leche ammontano fino a 4 volte il trattamento minimo. La rivalutazione è, invece, del 90% per letra le 4 e le 5 volte il minimo e, infine, del 75% per quelle di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo. La Corte Costituzionale potrebbe esprimersi riguardo il meccanismo di rivalutazione delle...