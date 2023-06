Pensioni | arriveranno a luglio gli arretrati dell’aumento | un’azione contro l’inflazione

Leggi su fmag

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una buona notizia sul fronte delle: nel mese di, l’Inps ha annunciato che saranno erogati glirelativi all’aumento delleminime introdotto con l’ultima legge di Bilancio. Questa misura è stata adottata al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche che si sono verificate e che si prevedono per gli anni 2022 e 2023. Ma vediamo nel dettaglio come funziona., glie l’aumento: come funziona L’incremento riconosciuto sul fronteriguarda i beneficiari dicon importo uguale o inferiore alla soglia del trattamento minimo per il periodo compreso tra il primo gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024. Per l’anno 2023, l’aumento sarà del 1,5%, ma salirà al 6,4% ...