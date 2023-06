Pena ridotta a 23 anni per Cospito sulla bomba alla caserma di Fossano

(Di lunedì 26 giugno 2023) La Corte d'Assise d'appello di Torino, riconoscendone le attenuanti del 'fatto lieve', ha rimodulato a 23di reclusione la condanna per l'anarchico, già condannato a 20di reclusione per l'attentatoscuola allievi CARABINIERI di, in provincia di Cuneo, del 2006. Caso: legale, finalmente barlume ragionevolezza giudici Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Finalmente un barlume di ragionevolezza è giunta ad orientare la decisione dei giudici di Torino". Così l'avvocato di Alfredo, Flavio Rossi Albertini, commenta la sentenza del processo per l'attentatoex scuola allievi CARABINIERI di. La Corte d'Assise d'appello di Torino, riconoscendone le attenuanti del 'fatto lieve', ha rimodulato a 23 ...

«Non c'è nessuna prova che noi abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano. Questo è un processo alle idee. Gli anarchici non fanno stragi… Leggi ...Alfredo Cospito, anarchico di 56 anni condannato per aver piazzato due ordigni esplosivi davanti a una scuola di allievi di carabinieri, ha visto la ...