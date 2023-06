(Di lunedì 26 giugno 2023) "L'del gruppoglidella. In qualità di vicino amichevole e partner strategico globale nella nuova era, la Cina sostiene lae crede che questa ...

"L'del gruppo Wagner riguarda gli affari interni della Russia. In qualità di vicino amichevole e partner strategico globale nella nuova era, la Cina sostiene la Russia e crede che questa potrà ....... La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning , nel briefing quotidiano con la stampa, ha ribadito la posizione ufficiale del governo di Xi Jinping sottolineando come 'l'...... Mao Ning, ribadendo nel briefing quotidiano la posizione ufficiale disul caos creatosi nel weekend in Russia, secondo cui "l'del gruppo Wagner e' un affare interno" di Mosca. Mao ...

Pechino: "incidente" Wagner riguarda affari interni Russia - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

