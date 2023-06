(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Il Pd è partito inclusivo e plurale, un luogo dove si discute e ci si confronta veramente. Sostenerlo, partecipare a questa nuova stagione, fatta dalla elezione della prima segretaria donna e da una rinnovata definizione del proprio profilo e della propria idea di società, significa stare dentro un processo vero di condivisione di idee, di proposte e di opposizione". Lo ha detto la senatrice del Pd Cecilia D'nel corso del Filo diretto su Radio Immagina, la web radio del Partito democratico. "Per questo penso che sia molto importante diffondere laper il 2x1000 che parte proprio oggi con il nome 'chie te'. Donare il 2x1000 non costa nulla e significa sostenere un pezzo della democrazia di questo paese", ha aggiunto la portavoce nazionale della Conferenza delle ...

Parlano di un padre scomparso tanti anni prima e di una madre andataper sempre. Cosìcrede davvero a quello che si dice della sua famiglia: la neve non li protegge, ma li tenta per vedere ......[ 26/06/2023 ] Un comitato in ricordo dell'avvocato Vittorio Aymone Attualità [ 26/06/2023 ] Al... Renato, ins. Franco Fornaro, rag. Andrea Maglie, dott. R. Cosimo Musio, avv. Mario Panico, m.Successivamente sarà possibile richiederloEmail . Per ricevere le nostre notizie in tempo ... AUTORE Pino D'La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo ...

Pd: D'Elia, 'al via campagna 2xmille 'Scegli chi sceglie te'' Gazzetta di Modena

Roma, 26 giu (Adnkronos) – “Il Pd è partito inclusivo e plurale, un luogo dove si discute e ci si confronta veramente. Sostenerlo, partecipare a questa nuova stagione, fatta dalla elezione della prima ...Si è svolta sabato 24 giugno la XIII edizione del premio de La Pellicola d’Oro, assegnato alle maestranze e all’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano con l’obiettivo di portare alla ribalta q ...