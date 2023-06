Pavia | maxi frode in commercio nel settore del riso biologico | perquisite 14 aziende agricole

(Di lunedì 26 giugno 2023) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Nell'ambito di una complessa indagine avviata dalla procura della Repubblica di, volta a verificare il rispetto delle norme inerenti alla produzione e commercializzazione sul territorio pavese di prodotti agricoli affidata all'azione congiunta della guardia di finanza e dell'unità investigativa centrale del dipartimento dell'ispettorato repressione frodi del ministero dell'Agricoltura, nei giorni scorsi è stata data esecuzione ad una importante attività di polizia giudiziaria finalizzata alla ricerca delle fonti di prova di un articolato sistema diche sarebbe stato commesso, in particolare, sulle produzioni risicole biologiche. L'attività d'indagine ha avuto origine dall'analisi di specifici fattori di rischio e da approfonditi accertamenti svolti dal Dipartimento dell'ICQRF sulle ultime annate delle ...

Nell'ambito di una complessa indagine avviata dalla Procura della Repubblica di, nei giorni scorsi è stata data esecuzione ad una importante attività di polizia giudiziaria finalizzata alla ricerca delle fonti di prova di un articolato sistema di frode che sarebbe stato ...Con la morte del padre, i cinque figli hanno ereditato ildebito diventando loro ... sia a livello locale (a cominciare dalla sostituzione di Alessandro Cattaneo come commissario di), sia a ...I proprietari della piscina, dal canto loro, si sono rivolti agli avvocati Enricoe Pietro Polidori per essere rappresentati in questa delicata situazione. Attualmente, si sta analizzando la ...

Pavia, maxi-frode nel settore del riso biologico: perquisizioni in 14 ... IL GIORNO

Milano, 26 giu. (Adnkronos) – Nell’ambito di una complessa indagine avviata dalla procura della Repubblica di Pavia, volta a verificare il rispetto delle norme inerenti alla produzione e commercializz ...La Guardia di Finanza ha perquisito 14 aziende agricole che in provincia di Pavia producono riso biologico. Durante i controlli, coordinati dalla Procura, sono stati sequestrati 11. (ANSA) ...