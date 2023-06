Patto tra Roma | Berlino e Parigi sui materiali critici  Tutti i dettagli

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fare massa e coordinare gli approcci sulle materie prime critiche, per assicurarsi che le industrie dell’Ue possano competere su scala globale (e senza il rischio di trovarsi senza forniture) nell’economia del futuro. Questa l’idea alla base della discussione trilaterale tra tre ministri-chiave di Italia, Francia e Germania, che si sono incontrati lunedì aper discutere di resilienza della catena di approvvigionamento e autosufficienza mineraria europea. Attorno al tavolo c’erano il tedesco Robert Habeck (Economia e clima), il francese Bruno Le Maire (Economia) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) in rappresentanza del Belpaese. Il forum è destinato a diventare un format ricorrente, ha spiegato quest’ultimo, anticipando un prossimo incontrono a ottobre sulla tecnologia digitale e un altro più avanti ancora, a, ...