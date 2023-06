(Di lunedì 26 giugno 2023) Durante lo svolgimento del rapporto lavorativo, il lavoratore è tenuto ad un obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, che si concretizza nel non poter trattare affari, per conto proprio o di terzi, incon l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poterle recare pregiudizio (art. 2105 c.c.). Si tratta di un obbligo legale che non necessita di particolari accordi con il datore di lavoro. Ma come può essere regolamentato il divieto dida parte delal termine del rapporto di lavoro? Ildi nonCon l’accordo di entrambe le parti, è possibile stipulare undi nonche definisca l’attività che può svolgere il ...

Patto di non concorrenza del dipendente: cosa c’è da sapere QuiFinanza

