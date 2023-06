Pattinaggio artistico | domani Beccari-Guarise a Figure2u! La coppia svela importanti novità

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sarà una puntata semplicemente imperdibile quella di Figure2u che andrà in scena, martedì 27 giugno, alle 20:20 su Sport2u, la web tv di OA Sport. Ai microfoni della conduttrice Francesca Cazzaniga ci saranno infatti Lucreziae Matteo, lad’nata lo scorso anno sfoggiando nell’immediato delle risposte estremamente positive. Gli azzurri infatti, in pochi mesi, sono riusciti a staccare il pass per i Campionati Europei piazzandosi al terzo posto ai Campionati Italiani, per poi centrare la settima piazza nella rassegna continentale. Da menzionare poi l’ottimo secondo posto ottenuto nella gara di seconda fascia Warsaw Cup, dove il team ha guadagnato il personal best di 166.50. Durante la chiacchierata Lucrezia e Matteo, oltre a parlare della loro prima stagione ...