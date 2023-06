«Patata bollente» in prima pagina | Virgina Raggi incassa la condanna per Feltri e Senaldi | «È una vittoria di tutte le donne»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 giugno 2023) La Corte d’Appello di Catania ha confermato laper Vittorioe Pietroper il titolo di apertura di Libero del 10 febbraio 2017 che implicava pesanti allusioni sulla vita intima dell’allora sindaca di Roma Virginia: «». I due giornalisti condividevano all’epoca la direzione del quotidiano di destra, estesso firmò il relativo articolo. La sentenza d’appello, pronunciata venerdì 23 giugno,i due a risarcirerispettivamente per 11mila e 5mila euro, così come previsto dalla pronuncia di primo grado dell’ottobre 2021. All’epoca in cui uscì l’articolo,era nella bufera politica per la gestione della Capitale, ma anche giudiziaria: era infatti indagata ...