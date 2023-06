Panfilo Colonico | lo chef rapito in Ecuador e i dubbi dell' ex moglie e delle figlie | «È solo una messa in scena»

... in provincia dell'Aquila), da poco più di due anni nel Paese sudamericano, molto conosciuto lì, come 'Benny'. "Non abbiamo più contatti con lui, né li vogliamo avere", spiegano. "Mi ...È stato rapito a Guayaquil, la principale città dell'Ecuador,, uno chef/imprenditore italo - canadese originario di Sulmona. Il sequestro è avvenuto venerdì pomeriggio alle 16.30, quando un gruppo di uomini armati, tra cui due vestiti da ..., originario di Sulmona, da poco più di due anni nel Paese sudamericano, è stato portato via dal suo ristorante sotto minaccia armata. Viene rapito in Ecuador da quattro persone all'...

Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito in Ecuador da un commando di finti poliziotti: cosa sappiamo finora Corriere della Sera

Le tracce di Panfilo Colonico, detto Benny nella sua seconda, anzi terza vita, si perdono rapidamente a Sulmona, in provincia dell'Aquila, sua città di origine. Dal capoluogo peligno, infatti, il ...SULMONA – Si tinge ancora più di giallo il rapimento in Ecuador all’interno del proprio ristorante “Il Sabore mio”dello chef abruzzese (precisamente di Sulmona, in provincia dell’Aquila) Panfilo Co ...