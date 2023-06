Panfilo Colonico | lo chef italiano rapito in Ecuador da finti poliziotti | le immagini

Sono le parole della moglie Marianna e delle figlie, Giulia e Ilaria, che intervengono a proposito del sequestro di, lo chef sulmonese rapito nel suo ristorante in Ecuador ..."Benny"è stato portato via dal suo ristorante venerdì, da quattro persone vestite da ...In due, armati di mitra e vestiti da poliziotti, lo hanno prelevato dal suo ristorante, con i complici ad attenderli all'esterno. Sono le ultime immagini di, chef di origini abruzzesi e da oltre due anni imprenditore in Ecuador, rapito dal suo locale, per poi uscire dall'inquadratura e sparire nel nulla. Da allora, era venerdì 23 giugno, ...

Panfilo Colonico, lo chef rapito in Ecuador e i dubbi dell'ex moglie e delle figlie: «È solo una messa in scen ilmessaggero.it

La destra trionfa in Grecia. Da Calenda sostegno a Meloni sul Mes. Cinquanta arresti al Pride in Turchia. I fatti da conoscere ..."Non abbiamo più alcun rapporto con lui da oltre vent'anni e ci dissociamo da questa vicenda che non vogliamo commentare". (ANSA) ...