Pallanuoto femminile | World Cup Final Long Beach 2023 | Italia-Grecia 9-10 Setterosa sesto | vittoria degli USA

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’dellasi è classificata al 6° posto nellaCup, disputata a, negli USA: ilha ceduto di misura alla, con le elleniche vittoriose per 10-9 nellae per il 5° posto. Il titolo è andato alle padrone di casaUSA, che hanno piegato i Paesi Bassi nellaissima per 12-11, mentre a salire sul gradino più basso del podio è stata la Spagna, che ha battuto l’Ungheria per 18-15. Nel match per il 7° posto Israele ha superato la Nuova Zelanda per 12-11. Tornando al match della Nazionale del CT Carlo Silipo contro la, il primo quarto è terminato sul 3-3, poi l’ha ...

Saranno Stati Uniti e Olanda a contendersi l'oro nella SuperFinal della World Cup2023 di, in programma a Long Beach, in California. Nelle semifinali andate in scena nella notte italiana le padroni di casa hanno abbastanza controllato il match che le ha viste

L'Italia della pallanuoto femminile giocherà la finale per il 5° posto della World Cup Final, in corso a Long Beach, negli USA: nella sfida giocata nella nottata italiana il Setterosa ha battuto per 1 ...Sotto carico il Setterosa di Coach Silipo. La Nazionale Femminile di Pallanuoto perde ai quarti di finale della fase delle SuperFinal della World Cup a Long Beach.