Pallanuoto femminile | il Setterosa non convince in World Cup | andare a Parigi non sarà semplice

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il primo appuntamento dell’estate per ilnon è stato assolutamentente. Negli Stati Uniti sono andate in scena le Super Final diCup e le azzurre hanno deluso molto le aspettative chiudendo al sesto posto. La Nazionale tricolore guidata da Carlo Silipo è stata battuta nettamente all’esordio dalla Spagna: il quarto di finale era uno scontro diretto e le azzurre non sono riuscite a rispondere, uscendo sconfitte per 12-5 in un match nel quale Tabani e compagne non sono mai state in gara. Poi la parziale rivincita nelle sfide per il piazzamento con la Nuova Zelanda, salvo poi capitolare nuovamente con la Grecia: nella finalina per il quinto posto le elleniche si sono imposte per 10-9. Un risultato che dice tanto, nonostante la stagione sia appena iniziata: c’è l’appuntamento iridato che...

Pallanuoto femminile, World Cup Final Long Beach 2023: Italia-Grecia 9-10. Setterosa sesto, vittoria degli USA OA Sport

Il primo appuntamento dell'estate per il Setterosa non è stato assolutamente convincente. Negli Stati Uniti sono andate in scena le Super Final di World Cup e le azzurre hanno deluso molto le aspettat ...